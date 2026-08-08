Президент Зеленський у Сербії на пресконференції заявив, що США щомісяця поставлятимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot, що є така домовленість.

Втім, він зазначив, що повністю подолати дефіцит цими поставками не вдасться.

-Хто володіє протиракетними ракетами та системами? Насамперед їх виробником є Сполучені Штати Америки. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо над цим. Чи будуть вони щомісяця постачати нам ракети? Так. У нас є відповідні домовленості.



Допомогти Україні також могли б Південна Корея та Японія, однак наразі вони не можуть передати ППО через внутрішнє законодавство. Україна також веде діалог щодо систем протиповітряної оборони з Ізраїлем, – сказав Зеленський.

У Палаці “Сербія” у Белграді у суботу було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством сільського, лісового та водного господарства Республіки Сербія та Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів щодо співробітництва у сфері здоров’я тварин та харчових продуктів.

Меморандум підписали міністр сільського, лісового та водного господарства Драган Гламочич та посол України в Сербії Олександр Літвіненко, а на підписанні були присутні президенти Сербії та України Александар Вучич та Володимир Зеленський, передає сербська телерадіокомпанія RTS.

Вучич, звертаючись до ЗМІ після підписання меморандуму, президент Вучич заявив, що Сербія підтримує Статут ООН та територіальну цілісність України. “Ми вдячні Україні за підтримку територіальної цілісності Сербії”, – сказав Вучич. Президент Зеленський подякував за повагу, виявлену до України, та підтримку українського народу та територіальної цілісності.