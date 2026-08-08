Світлана Молчанова, власниця сімейної козиної ферми та сироварні в селі Сливине Миколаївської області, автоматизувала виробництво крафтових сирів і планує збільшення виробництва та розширення асортименту сирів.

Це стало можливим завдяки гранту, отриманому навесні 2026 року в межах освітньо-грантової програми TalentA, яку започаткувала та реалізує міжнародна сільськогосподарська науково-технологічна компанія Corteva Agriscience у партнерстві з GlobalGiving та Буковинською агенцією регіонального розвитку задля підтримки фермерок із сільської місцевості, пише Аgravery.

Історія господарства Світлани почалася ще у 2014 році, коли її родина заснувала у селі Сливине виноробню Steppe Wines та розпочала вирощування винограду для виробництва вина. Згодом на виноробні почали проводити дегустації для гостей, і тоді виникла ідея доповнити вина власними крафтовими сирами. Так родина придбала кіз і започаткувала виробництво натуральних сирів із молока власного господарства.

Сьогодні ферма утримує 12 дійних кіз, на основі молока яких виготовляються крафтові сири, серед яких шевр, бринза, авторський сир «Степовий» та «П’яна коза» — унікальний сир, що визріває у вині сорту «Одеський чорний» за власною рецептурою родини. Окрім продажу продукції, Світлана разом із чоловіком проводить екскурсії територією виноробні та дегустації вина й сиру для відвідувачів.

Прагнучи масштабувати виробництво та перейти від ручного виготовлення до сучасної переробки молока, Світлана взяла участь у програмі TalentA 2025–2026 та здобула грант на придбання обладнання для автоматизації сироваріння. Нове обладнання дозволить перейти від «каструльного» виробництва до лінії переробки молока продуктивністю до 200 літрів за цикл, збільшити виробництво зі 100 до 200 кілограмів сиру на місяць вже у 2026 році, а також розширити асортимент щонайменше трьома новими видами сирів. Після модернізації господарство планує нарощувати поголів’я кіз, а також співпрацювати з місцевими виробниками молока для забезпечення необхідних обсягів сировини.

Окрім розвитку бізнесу, проєкт має вагому соціальну складову. Він передбачає підтримку матерів загиблих захисників України, ветеранів війни та людей з інвалідністю, створення 3-4 нових робочих місць у громаді, а також проведення майстер-класів для дітей. Родина також планує розширювати туристичний напрям діяльності, популяризуючи локальне виробництво, гастрономічний туризм та традиції сільських територій Миколаївщини.

«Коли ми починали виготовляти сир для гостей нашої виноробні, це було захоплення і бажання створити щось справжнє власними руками. Сьогодні завдяки TalentA ця мрія може перерости у повноцінне сучасне виробництво. Для мене ця перемога означає не лише розвиток бізнесу, а й можливість створювати нові робочі місця, підтримувати громаду та популяризувати продукцію Миколаївщини», — говорить Світлана Молчанова.

Міжнародна освітньо-грантова програма TalentA ініційована та фінансується Corteva з 2020 року. Її постійним партнером виступало Міністерство аграрної політики та продовольства України. Консолідація зусиль із розвитку фермерства та зміцнення сільських громад була закріплена в підписаній у жовтні 2022 року спільній декларації Corteva та Міністерства. Після проведеної реорганізації державних органів ініціативу продовжило підтримувати Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. За шість років існування в Україні учасницями програми стали майже 500 українських жінок-фермерок. Протягом війни TalentA є одним з соціальних проєктів, що підтримуються Corteva для підтримки українців.



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