Армія США закупить у компанії AeroVironment щонайменше на $400 млн лазерні системи Locust для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.

Це буде перший контракт Пентагону на серійне виробництво лазерної зброї для протидії дронам після завершення етапу розробки та випробування робочого зразка. Він передбачає постачання до армії десятків систем виробництва компанії AeroVironment, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Як зазначається, Locust – високоенергетична лазерна система, призначена для протидії безпілотникам. Вона використовує штучний інтелект для відстеження та ідентифікації малих і середніх дронів, а також допомагає оператору вражати їх високоенергетичним лазером.

AeroVironment позиціонує Locust як систему, котру можна використовувати на різних платформах – як стаціонарних, так і мобільних. Вона має високоточний супровід цілей у режимі реального часу та може інтегруватися з мережами управління й контролю.

У березні 2026 року компанія представила третє покоління системи – Locust X3. Випробування уже проводилися на різних військових платформах.

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