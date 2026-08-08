На Черкащині на одній з молочних ферм, назву якої з міркувань безпеки не вказуємо, тестують екзоскелети для зменшення навантаження на доярок під час роботи. Це такі механічні пристрої, що повторюють рухи працівників під час доїння.

Таким чином розвантажують м’язи спини та підтримують руки працівниць, розповіла Суспільному директорка Тетяна Ляшенко.

Перед початком зміни, розповіла доярка Христина Стеценко, їй допомагають підготувати механічний пристрій до роботи: конструкцію закріплюють на спині, підлаштовують ремені під комплекцію. Далі — інструктаж з використання. Христина Стеценко на цій фермі працює протягом двох місяців:

«Спина болить, руки болять. Коли почала працювати, то руки сильно боліли й ноги теж. Та й зазвичай більше на спину йшло навантаження».

Екзоскелет. Суспільне Черкаси

Працюватиме в екзоскелеті упродовж зміни, а це майже чотири години — так на фермі його тестуватимуть в реальних умовах. Вага конструкції — два з половиною кілограми. За словами Христини, на спині вона не відчувається.

«Я його взагалі не відчуваю, легке. Ну, звичайно, незвично, а так, не відчуваю. І легко, воно ніби само допомагає».

Директорка господарства Тетяна Ляшенко розповіла, що протестувати пристрій вирішили, аби полегшити роботу працівниць.

«Доїльний апарат, який піднімає доярка, понад кілограм. Лівою рукою його треба підняти, правою підключити, і постійне навантаження йде на ліву руку. І цей кілограм до кінця доїння все важчим і важчим здається, тому дівчата втомлюються, Через це вирішили спробувати, проекспериментувати з екзоскелетом».

Тестування екзоскелета. Суспільне Черкаси

За її словами, наразі на фермі утримують 750 корів. Їх доять тричі на добу. У кожній зміні — дві доярки, які й обслуговують доїльні апарати. Якщо тестування буде вдалим, а відгуки позитивними, ферма планує закупити 2 екзоскелети.

Співвласник компанії, яка допомагає впроваджувати сучасні технології у молочному тваринництві Олександр Назарко зазначив, що пристрій знижує навантаження на м’язи, які задіяні під час доїння. Їх застосовують у сільському господарстві у всьому світі, тоді як в Україні це поки нововведення. На Черкащині їх тестують на кількох фермах.

«Ці екзоскелети запатентовані, їх розробляли безпосередньо для молочних ферм. Півтори тисячі молочних ферм у світі користуються цією моделлю у 40 різних країнах світу».

Додав, що розробили пристрій у Голландії, купити один такий фермі буде коштувати п’ять тисяч євро.