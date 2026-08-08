Німеччина запросила представників країн Балтії, Польщі, Норвегії, Данії та Швеції на переговори з питань безпеки після інциденту в аеропорту Лейпциг/Галле, на території якого було виявлено дрон із зарядом вибухівки.

Про це пише ERR.ee з посиланням на німецьке інформагентство DPA, передає Інше ТВ.

За даними ЗМІ, зустріч запланована на кінець серпня. Вона пов’язана з інцидентом у сфері безпеки, що стався 5 серпня, внаслідок чого було тимчасово закрито аеропорт Лейпциг/Халле, який є ключовим вузлом вантажних авіаперевезень та військової логістики в Європі.

Окрім того, цей аеропорт є оперативною базою української транспортної авіакомпанії Antonov Airlines. Дрон із зарядом вибухівки був виявлений поряд з кількома вантажними літаками Ан-124, які входять до найбільших транспортних літаків у світі.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт назвав цей інцидент новим сценарієм загрози в рамках гібридної війни та зазначив, що в даному випадку не можна виключати причетність іноземної держави.

“Вперше йшлося не просто про дрон в аеропорту, а про дрон із зарядом вибухівки”, – заявив Добриндт в ефірі німецької громадської телерадіокомпанії ARD.

Після виявлення цього дрона тієї ж ночі вантажний літак зіткнувся в повітрі з невідомим предметом неподалік аеропорту Лейпцига. Літак благополучно приземлився в Ганновері, де під час огляду на ньому було виявлено незначні ушкодження.

Німецька влада публічно не повідомляла, хто міг би стояти за цими інцидентами.

В аеропорту Лейпцига раніше вже був інцидент, пов’язаний з безпекою. Два роки тому там ледве вдалося уникнути катастрофи, коли посилка, відправлена ​​до Великобританії, спалахнула в місцевому логістичному центрі DHL. Розслідування показало, що йшлося про операцію, проведену російськими спецслужбами. У Литві, звідки було відправлено посилку, наразі триває суд над п’ятьма підозрюваними у причетності до передбачуваної диверсійної мережі.

Росія заперечує будь-яку причетність до інциденту 2024 року та нещодавніх польотів дронів.

З початку війни Росії проти України в Німеччині почастішали випадки появи невідомих дронів поблизу об’єктів критичної інфраструктури та військових об’єктів. Лише у першому півріччі Служба управління повітряним рухом Німеччини (DFS) зареєструвала близько 145 інцидентів, пов’язаних із несанкціонованими польотами дронів поблизу німецьких аеропортів. У більшості випадків владі не вдається встановити особи операторів цих дронів.

Федеральна поліція Німеччини висловила припущення, що за дронами може стояти Росія, проте Москва заперечує будь-яку причетність до цих інцидентів.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака виявили дрон з вибухівкою (ФОТО)

Також повідомлялося Зброї на Ан-124 в аеропорту Лейпцига не було, – МВС Німеччини