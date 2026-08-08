У суботу безпілотник увійшов до повітряного простору Болгарії та вибухнув поблизу міжнародного газопроводу невдовзі після перетину кордону з Румунією.

Про це повідомляє АР.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що безпілотник вибухнув одразу після 5-ї ранку приблизно за 100 метрів (330 футів) на території Болгарії. Його не було виявлено чи ідентифіковано під час польоту через повітряний простір Румунії чи Болгарії.

«Жертв та пошкоджень будівель немає. Район оточений. Ми продовжуємо стежити за ситуацією», – сказав Радев після екстреного засідання уряду.

Радев сказав, що безпілотний літальний апарат вибухнув приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та приблизно за 1 кілометр (0,6 милі) від компресорної станції Болгарії на Трансбалканському газопроводі.

«Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією та посилюватимемо спостереження. Після цього інциденту ми також передислокуємо можливості прикордонної поліції з виявлення та протидії безпілотникам з кордону з Туреччиною на кордон з Румунією», – сказав Радев.

Незрозуміло, звідки з’явився безпілотник, чи пов’язаний він з Росією чи Україною.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що питання інциденту буде порушено на засіданні Північноатлантичної ради на початку наступного тижня.

Схоже, що безпілотник перевозив значну кількість вибухівки, враховуючи силу вибуху та стовп чорного диму, сказав Стоянов, додавши, що такі безпілотники важко виявити через їхній малий розмір та низьку висоту польоту.

Болгарія та Румунія є членами НАТО та Європейського Союзу.

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