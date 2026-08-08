Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

-Отримали оперативну інформацію від наших воїнів щодо посилення російського дронового терору на території області.

За даними Сил оборони, загарбники отримали вказівки щодо проведення так званого «вільного полювання» на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні. Для реалізації цих терористичних намірів окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні.

Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС.

Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними, – закликав Прокудін.