3 серпня у Вісбадені (Німеччина) генерал-лейтенант Гійом Бопер прийняв командування Групою безпекової допомоги Україні (SAG-U) та Програмою НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та підготовки для України (NSATU) від генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда. Церемонію очолив генерал Алексус Гринкевич, командувач ЗС США в Європі та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі.

Про це йдеться в пресрелізі Групи з питань безпекової допомоги Україні (SAG-U), передає Інше ТВ.

До вступу на посаду командувача Г.Бопер обіймав посаду начальника штабу Командування спеціальних операцій США. Протягом своєї кар’єри Бопер командував підрозділами на всіх рівнях спеціальних операцій, зокрема служив у складі 1-ї та 10-ї груп спеціальних сил (повітряно-десантних) та очолював Об’єднану оперативно-тактичну групу спеціальних операцій «Inherent Resolve».

«Для мене велика честь прийняти командування SAG-U та NSATU, — сказав Бопер. – Ми й надалі будемо стояти пліч-о-пліч із нашими союзниками та партнерами. Ми докладемо зусиль, щоб українські Збройні Сили отримали необхідну підготовку, обладнання та підтримку, необхідні для захисту своєї країни».

Передача командування відбулася на тлі початку реорганізації Групи SAG-U, яку проводить Командування ЗС США в Європі (EUCOM), а також перерозподілу ролей із Місією НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Як запевняють у Європейському командуванні США, ця реорганізація не вплине на підтримку України з боку США.

«Ця переорієнтація підвищить функціональну ефективність та результативність допомоги Україні в галузі безпеки, передасть лідерство над ключовими елементами цієї місії союзникам та звільнить ресурси США для інших глобальних пріоритетів США. Ці зміни відображають провідну роль Європи у підтримці оборони України протягом минулого року, що відбулося на тлі стійкої ефективної оборони з боку України», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Пентагон відмовляється від керівництва групою допомоги Україні