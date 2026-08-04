Інцидент стався в мікрорайоні Ліски 2 серпня, близько 18:50. До операторів спецлінії 102 надійшли повідомлення від громадян про те, що невідомий чоловік зі зброєю вчиняє конфлікт із перехожими та здійснює постріли.

На місце події оперативно прибули поліцейські слідчо-оперативної групи, оперативники Миколаївського райуправління та співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що 41-річна місцева мешканка разом із матір’ю та неповнолітньою дитиною, проходячи по вул. Київській, зробила чоловіку зауваження через прослуховування надто гучної музики, яку він увімкнув на мотоциклі.

У відповідь правопорушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, влаштував із жінкою словесний конфлікт. Нецензурно висловлюючись, він застосував у бік потерпілої газовий балончик та вистрілив із пістолету під набій Флобера. Унаслідок інциденту жінка отримала тілесні ушкодження — синці на спині.

Після цього правопорушник продовжив поводитися зухвало та здійснив ще декілька пострілів у повітря.

Припинили злочинні дії фігуранта двоє чоловіків, які перебували неподалік. Очевидці відібрали у нього зброю та викинули її. Після чого правопорушник сів на мотоцикл і поїхав із місця події.

Неподалік вчинення місця злочину правоохоронці виявили та вилучили знаряддя злочину – пістолет під набій Флобера – та направили його на експертне дослідження.

За підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції, які провели моніторинг записів із камер відеоспостереження, що під’єднані до системи «Безпечне місто», правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника і його місцезнаходження. Ним виявився 29-річний миколаївець , який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами освідування у нього виявили 0,36 проміле алкоголю.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї». За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та учасники події.

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