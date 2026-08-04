Вночі російські терористи свідомо вдарили по звичайному приватному сектору у Центральному районі міста. На місці нічної атаки вже працюють наші комунальні служби.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.



«Пошкоджено 6 багатоповерхових будинків і 15 приватних. Пошкоджені дахи, на чотирьох будинках покрівлі зруйновані вщент. Вибито понад 400 вікон.

Зараз працівники прибирають прилеглу територію, закривають вибиті вікна, обстежують пошкоджене майно та консультують мешканців. Робота триває без зупинки.

Також продовжуємо ліквідовувати наслідки атак минулого тижня. Бригади працюють одразу на кількох локаціях», – зазначив мер.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі у Миколаєві внаслідок дронової атаки загинула жінка, 7 людей постраждали, серед них 2 дітей (ФОТО, ВІДЕО)