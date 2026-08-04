Ворожі атаки по області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 4 серпня:

Вдень та вночі ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed».

м. Миколаїв

Вчора вдень у місті Миколаєві під атакою була портова інфраструктура. Пошкоджено три цивільних судна. Постраждалих немає.

Вночі ворог знову атакував місто. Внаслідок чого загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали. Поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх було госпіталізовано, наразі вони проходитимуть лікування амбулаторно. Також гостру реакцію на стрес зазнали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці. Зруйновано два приватні будинки, пошкоджено сім приватних будинків, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.

Миколаївський район

Внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» у Галицинівській громаді виникла пожежа складського приміщення. Постраждалих немає.

Крім того, ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.