Сьогодні Служба зовнішньої розвідки (СЗР) має всі можливості стати ще сильнішим інструментом захисту національних інтересів України. Про це у соцмережах написав новий керівник СЗР Рустем Умєров, повідомляє УНН.

За його словами, за останні роки Україні вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв’язки зі Сполученими Штатами, Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу й іншими партнерами.

Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці. На новій посаді продовжу працювати над цим – пообіцяв Умєров.

Він підкреслив, що окремим напрямом залишатиметься реалізація стратегічних ініціатив Президента – Drone Deal, антибалістичної програми Freya та інших міжнародних проєктів, спрямованих на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та наших партнерів.

Команда Служби зовнішньої розвідки України заслуговує на ще більші можливості для реалізації свого потенціалу. Моє завдання – посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи – написав новий очільник СЗР.

Він подякував усьому колективу Служби та висловив переконання, що разом “ми зможемо зробити ще більше для безпеки людей і країни”.