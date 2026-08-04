Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб
танків – 12 237 (+5) од.
бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.
артилерійських систем – 47 331 (+55) од.
РСЗВ – 2 000 (+4) од.
засоби ППО – 1 538 (+5) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 129 817 (+379) од.
спеціальна техніка – 4 492 (+0) од.
Дані уточнюються.