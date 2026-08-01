Пентагон відмовляється від керівництва очолюваним США командуванням НАТО в Німеччині, яке координує військову допомогу Україні, що є останньою ознакою ширшого відходу Америки від своїх найближчих союзників, повідомляє Politico, пише УНН.

За словами американського чиновника та трьох осіб, знайомих з планом, ще один член НАТО зрештою візьме на себе керівництво Групою сприяння безпеці (Security Assistance Group, SAG), яка відігравала центральну роль в оснащенні та навчанні українських військ з початку повномасштабного російського вторгнення. Але, зауважує видання, усунення США від керівництва ключовою програмою на континенті посилює ступінь, до якої Америка дистанціюється від європейських партнерів.

Цей крок означатиме, що США більше не допомагають формувати те, як виглядатимуть майбутні збройні сили України. Це відбувається після низки змін, які адміністрація Трампа внесла до багаторічного альянсу. Пентагон скоротив кількість американських офіцерів, які керують командуваннями в Європі, та скасував деякі ротації. Чиновники переглядають стан військ, розміщених на континенті, та попереджають країни, що вони не отримають допомоги, якщо їхні витрати на оборону не збільшаться.

“Європейський або канадський офіцер, який візьме на себе командування… стане ще одним прикладом того, як союзники беруть на себе більшу відповідальність”, – сказав чиновник НАТО, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення неоголошеного плану.

Перехід керівництва триватиме до року, сказали джерела, але наполягали, що це не перерве роботу, що проводиться з Україною. Хоча НАТО очолить програму, Європейське командування США залишатиметься залученим через американського заступника.

“Підтримка України залишається головним пріоритетом”, – сказав чиновник НАТО.

“Група сприяння безпеці завжди мала бути тимчасовою. Ці зусилля спрямовані на перерозподіл навантаження всередині Альянсу для підтримки України та на приведення ресурсів США у відповідність до Національної стратегії оборони”, – йдеться у заяві Пентагону.

Група сприяння безпеці, що базується у німецькому Вісбадені, виконує унікальну роль, зазначає видання. Вона координує переміщення військової техніки в Україну та контролює навчання та логістичну підтримку українських збройних сил.

Ця зміна відбувається за дедалі знайомішою схемою, коли США передають командування НАТО європейським країнам.

Адміністрація Трампа оголосила у лютому про виведення частини вищого військового командування з континенту та передачу Великій Британії контролю над Об’єднаним командним центром НАТО в Норфолку у штаті Вірджинія у США.

Італія візьме на себе командування Об’єднаним командним центром у Неаполі.

А Німеччина та Польща візьмуть під контроль Об’єднане командування в Бранссумі у Нідерландах. Командування, яким керує німецький генерал, спеціалізується на багатонаціональних силах.

Після цих оголошень США вивели ротаційні армійські бригади з Румунії та Польщі. Пізніше Трамп скасував рішення про направлення військ до Польщі, але жодних кроків для відновлення розгортання не було зроблено.

Генерал-лейтенант армії Кертіс Баззард, який прийняв командування SAG в середині 2024 року, залишить країну в понеділок і передасть його генерал-лейтенанту армії Гійому Борперу, який скоротить американські зусилля.

Підрозділ був спочатку створений на Вашингтонському саміті НАТО в липні 2024 року, і завжди передбачалося, що Європа візьме на себе провідну роль.

“Але враховуючи політичний момент у Вашингтоні – і постійну антипатію Трампа до континенту та НАТО – чергове скорочення американської присутності заслуговує на увагу”, пише видання.

Союзники НАТО загалом підтримали передачу командування Америкою, і деякі зазначають, що більша роль Європи має сенс.

“Для нас цей крок має більше переваг, ніж недоліків, – сказав український чиновник. – Це зменшує ризики для нас, які можуть виникнути внаслідок політичної турбулентності в Сполучених Штатах, і полегшує військову логістику в інтересах України”.

Тим не менш, дехто в Києві стурбований тим, що передача командування в складну бюрократію НАТО може уповільнити отримання допомоги на передову, сказав чиновник. “Ніхто не може замінити американські спроможності супутникової розвідки, цілевказання та логістики важких транспортних літаків США”, – вказав він.

Але адміністрація Трампа наполегливо рухається вперед.

Виступаючи перед міністрами оборони НАТО в Брюсселі минулого місяця, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що союзники США “повинні активізуватися”.

“Трамп багато років чітко висловлювався з цього питання, – продовжив Гегсет, – і протягом двох адміністрацій, і надто довго, НАТО було паперовим тигром і вулицею з одностороннім рухом. Більше ні”.