Державний департамент США зробить постійною програму візових застав, яка дозволяє вимагати від заявників із 50 країн внесення до 20 тисяч доларів як умову отримання американської візи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Нові правила стосуються неімміграційних віз категорій B1 і B2, які видаються для ділових і туристичних поїздок. Згідно з документом, консульські працівники зможуть вимагати від заявників внесення застави в розмірі до 20 тисяч доларів перед видачею візи.

У Держдепі зазначили, що пілотна програма, запущена у 2025 році, довела ефективність такого механізму. За оцінкою американської влади, візові застави допомагають забезпечити дотримання умов перебування у США та зменшують кількість випадків перевищення дозволеного терміну перебування.

Остаточне правило набуде чинності 3 серпня після публікації у Федеральному реєстрі. Воно поширюватиметься на громадян 50 країн, із яких 30 розташовані в Африці.

Нова програма замінить пілотний механізм, який передбачав застави у 5, 10 або 15 тисяч доларів. Тепер мінімальний варіант у 5 тисяч доларів скасовано, а максимальний розмір застави збільшено до 20 тисяч доларів.

Американська влада пояснює нововведення необхідністю боротьби з порушеннями візового режиму. Водночас правозахисні організації критикують рішення, вважаючи, що воно створить додаткові перешкоди для законних поїздок до США. Reuters також зазначає, що адміністрація президента Дональда Трампа останнім часом посилила вимоги до легальної імміграції, зокрема запровадила нові збори та розширила перевірки заявників у соціальних мережах.