Ізраїль не виведе свої війська з нинішніх позицій у секторі Гази без реального роззброєння угруповання ХАМАС. Про це заявив високопоставлений ізраїльський чиновник на тлі нової мирної ініціативи, повідомляє BBC, пише УНН.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо “повного роззброєння” ХАМАС та інших озброєних угруповань у Газі в межах другого етапу плану припинення вогню.

Втім, представник Ізраїлю наголосив, що позиція країни залишається незмінною.

Виведення Армії оборони Ізраїлю з нинішньої “жовтої лінії” не буде без справжнього роззброєння ХАМАС – заявив він.

У ХАМАС заявили, що готові передати важке озброєння лише після повного припинення ізраїльської військової операції та виведення ізраїльських військ із сектору Гази.

Угруповання також наголосило, що просування мирної угоди можливе лише за умови припинення “всіх форм агресії” та гарантій права палестинців на самовизначення і створення незалежної держави.

Трамп у п’ятницю заявив, що Ізраїль “дуже задоволений” запропонованою угодою та назвав її “великим кроком для Близького Сходу”. Водночас ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір розкритикував проєкт, назвавши його “неприйнятним”.

Запропонований план передбачає поетапне роззброєння ХАМАС, поступове виведення ізраїльських військ із Гази, створення Ради миру для контролю за виконанням домовленостей та подальшу відбудову сектору. Наразі прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно не коментував нову ініціативу.