31 липня та в ніч проти 1 серпня на території Миколаївської області зареєстровано 32 вогневі випадки, два з яких виникли внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

30 разів палало на відкритих територіях нашого краю, з яких двічі через обстріли. Горіли суха трава, сміття, чагарники, пожнивні залишки та льон на полі. Зафіксовано два випадки перекидання полум’я на господарську та неексплуатовану житлову будівлі в Миколаївському районі, а також на листяну підстилку лісу у Вознесенському районі. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 43 га. Всі пожежі ліквідовано рятувальниками та вогнеборцями місцевих пожежних охорон: «Поділля», «Мартинівське», «Горохівське», «Щербані», «Олександрівка», «Бузьке» та «Шевченкове».

Ще дві пожежі виникли на території приватного сектору. Горіння гаража та вантажного автомобіля MAN рятувальники ліквідували у Миколаївському та Баштанському районах відповідно.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині знову палають екосистеми – 29 липня зареєстровано 36 пожеж (ФОТО)