29 липня та в ніч проти 30-го на території Миколаївщини виникло 36 пожеж, які не пов’язані із ворожими атаками.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Знову палали відкриті території — у переважній більшості горіли сухостій, чагарники, пожнивні залишки та сміття як на відкритих територіях, так і в межах житлового сектору. У селі Петропавлівське Горохівської громади вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на будинки та господарчі споруди. Загалом рятувальникам вдалося вберегти від займання три житлові будинки та дві забудови, розташовані поблизу осередку пожежі.

Найбільше від пожеж постраждав Миколаївський район — тут зареєстровано 11 пожеж. Ще 10 виникли у м. Миколаєві, 8 — у Баштанському, 4 — у Вознесенському та 3 — у Первомайському районах. Загальна площа, пройдена вогнем, перевищила 18 га.

Під час ліквідації пожеж рятувальникам ДСНС допомагали вогнеборці місцевих пожежних охорон сіл Горохівка, Привільне, Мартинівка, Заводське, Гуріївка, Синюшин Брід, Софіївка, а також Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Як повідомляло Інше ТВ, Рятувальники Миколаївщини за позаминулу добу загасили 25 «мирних» пожеж (ФОТО)