Про ракету, що впала на території Польщі, командування Збройних сил Польщі повідомило таке:

У нічний час національні та союзницькі системи розвідки зафіксували інтенсивну бойову активність дальньої авіації Російської Федерації. Для забезпечення безпеки польського повітряного простору було підвищено бойову готовність засобів протиповітряної оборони, зокрема чергових пар винищувачів і літака дальнього радіолокаційного виявлення.

Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно передавало інформацію про можливу загрозу відповідним службам і центрам, відповідальним за безпеку та кризове управління. Підтримувався безперервний обмін інформацією для скоординованого реагування на розвиток ситуації.

Радіолокаційні засоби системи ППО Польщі спостерігали активність щонайменше кількох десятків ракет над західною Україною, які через напрямок польоту могли становити потенційну загрозу для польського повітряного простору.

Найближче до кордону Польщі один з об’єктів підійшов о 03:29 на відстань близько 5 км, після чого змінив курс і повернув на схід.



О 03:40 у польському повітряному просторі було виявлено невстановлений об’єкт, який рухався на захід. Для його ідентифікації та перехоплення в район направили черговий винищувач F-16. О 03:46, ще до остаточного встановлення типу об’єкта, він зник з радарів.



Для перевірки даних радарів у район останньої зафіксованої позиції було направлено гелікоптер Мі-24. Його екіпаж виявив імовірне місце падіння об’єкта на незабудованій території поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві.

На місце направлено наземну пошуково-рятувальну групу та відповідні служби. Там тривають оперативні заходи й роботи із забезпечення безпеки.