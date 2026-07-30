У ніч на 30 липня (з 18:00 29 липня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості “балістики” та крилатих ракет.



Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 284 БпЛА різних типів:



– 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску – Курська обл., – рф);

– 9 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/KN-23 (райони пуску – Брянська, Воронезька, Курська обл., – рф);

– 61 крилату ракету Х-101/Калібр (район пуску – Вологодська обл., Новоросійськ – рф);

– 284 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу “Пародія” (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово – рф).



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 цілей – 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:



– 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400/KN-23;

– 54 крилаті ракети Х-101/Калібр;

– 265 ворожих БпЛА різних типів.



За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння збитих (уламки) на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.



Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.



Висловлюємо співчуття всім постраждалим, родинам, хто втратив своїх рідних та близьких у цій страшній терористичній атаці. Помстимося!



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