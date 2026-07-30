Внаслідок нічного удару, під час якого росіянці застосували понад 70 ракет та 280 дронів, загинуло 8 людей.

Про це в своєму коментарі повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Сьогодні вночі через російський ракетний удар у Радушному на Дніпровщині загинули батьки й три дитини. Ще двох дітей дістали з-під завалів живими. Звичайний житловий будинок, який вщент рознесла балістична ракета… У Львові зараз теж тривають роботи на місці влучання по будинку – розбирають завали, шукають людей. Загалом по країні станом на зараз відомо про вісім загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким… Десятки людей поранені, усім надають необхідну медичну допомогу. Залучені всі необхідні служби.

Під ударами цієї ночі були Київ та область, наша Дніпровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства, об’єкти інфраструктури. В цьому ударі було більше 70 ракет, і значна кількість – балістичні. Ще понад 280 ударних дронів. Більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму. Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується.

Цей російський терор знову доводить: захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути тільки українське, тільки однієї країни. Всі партнери знають, як і чим можуть допомогти. Невчасність допомоги, затримки в постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні. Важливо підтримувати захист життя. Дякую всім, хто справді допомагає!» – йдеться в коментарі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Наслідки нічного російського удару по Україні – відомо про 7 загиблих та 23 поранених (ФОТО)