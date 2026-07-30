28 липня Фонд державного майна України офіційно представив нового керівника Миколаївського регіонального відділення.

«Очільником РВ став Євген Шевченко, ветеран та учасник бойових дій — людина, яка на власному досвіді знає, що таке захист, стійкість та відданість державі», – повідомляється на фейсбук-сторінці ФДМУ.

На представленні був присутній заступник Голови ФДМУ Ігор Шепетін. Офіційне знайомство з колективом відбувалося під гучні звуки повітряної тривоги, саме в той час, коли ворог вкотре цинічно атакував Миколаїв керованими авіабомбами (КАБами).

«Але нас не залякати. Наш народ і співробітники Фонду — справжні титани. Ми не зупиняємось, продовжуємо тримати економічний фронт і виконувати свої завдання на місцях.

Щиро дякуємо всьому колективу Миколаївського РВ за вашу незламність, сміливість та сумлінну щоденну роботу в таких умовах!» – зазначається в повідомленні ФДМУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Євген Шевченко доволі відома у Миколаєві постать. Він став заступником Миколаївського міського голови у грудні 2014 року, ще при мері Юрії Гранатурові, а звільнився у грудні 2017 року, коли обов’язки мера після імпічменту Олександра Сєнкевича виконувала секретар міської ради Тетяна Казакова. У травні 2018 року був представлений як заступник голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка з гуманітарних питань. З квітня 2019 року Олексій Савченко звільнив його з Миколаївської ОДА. Євген Шевченко запам’ятався тим, що в жовтні 2018 року передав Шварцнеггеру запрошення відвідати Миколаїв.