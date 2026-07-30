В ніч на 30 липня росіянці вдарили по Україні ракетами та «шахедами».

Про наслідки повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

У Києві 1 людина загинула та 2 постраждали.

У столиці виникли пожежі у двох районах. В Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку є постраждалий.

У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано.

У цьому ж районі триває ліквідація пожежі в пʼятиповерховій нежитловій споруді.

На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється.

5 людей постраждали, зокрема одна дитина, внаслідок російського удару по Київщині.

У селі Скибин Броварського району через атаку зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено два сусідні приватні будинки.

Рятувальники під час проведення аварійно-рятувальних робіт деблокували з-під завалів 3 людей та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.

Загалом унаслідок події травмовано 5 людей.

1 людина загинула внаслідок російського удару по Полтавському району Полтавської області.

Російські війська завдали атаки по території області, внаслідок чого виникли пожежі в складських приміщеннях.

Рятувальники, які прибули за викликом, ліквідували всі осередки загоряння.

На жаль, під час проведення робіт виявлено одного загиблого.

5 людей загинули, серед яких двоє дітей, та ще 8 отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області.

У селищі Радушне Новопільської громади через атаку повністю зруйновано два одноповерхові приватні житлові будинки, ще п’ять приватних осель зазнали пошкоджень.

Виникло декілька осередків пожеж, які вогнеборці оперативно ліквідували. Під час проведення робіт надзвичайники врятували з-під завалів двох дітей.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами однієї зі зруйнованих будівель можуть перебувати ще п’ятеро людей.

8 людей отримали травми та 7 осіб врятовано внаслідок російського удару по Львову.

У місті зафіксовано декілька влучань, унаслідок чого пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки та нежитлові споруди.

У місцях ударів виникли пожежі. Вогнеборці ДСНС приборкують вогонь та проводять аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків атаки.

На місцях подій залучено рятувальників, медиків, правоохоронців та інші екстрені служби.