На щастя, внаслідок російських атак постраждалих немає.

Про це йдеться у зведенні щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:30 ранку 30 липня, передає Інше ТВ.

Учора та сьогодні зранку ворог здійснив комбіновану атаку Миколаївщини із застосуванням ударних БпЛА типу «Shahed», «Молнія» та БпЛА «Бандероль».

Під час повітряних атак силами та засобами протиповітряної оборони було знищено значну частину ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано окремі влучання та падіння уламків.

м. Миколаїв:

Сьогодні зранку під атакою була портова інфраструктура. Пошкоджено складське приміщення та дах багатоквартирного будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Баштанський район:

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА типу «Shahed» у м. Баштанка пошкоджено два складські приміщення. Також ворог чотири рази атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено три приватні будинки, автомобіль швидкої допомоги та адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Миколаївський район:

Учора ворог пʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також двічі БпЛА типу «Молнія» Куцурубську громаду. Внаслідок атак у с. Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки. Постраждалих немає.

Крім того, ворог атакував БпЛА «Бандероль» Степівську громаду. Внаслідок чого пошкоджено трактор. Постраждалих немає.

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