Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб
танків – 12 230 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.
артилерійських систем – 47 003 (+41) од.
РСЗВ – 1 976 (+3) од.
засоби ППО – 1 522 (+1) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од.
крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440) од.
спеціальна техніка – 4 480 (+2) од.
Дані уточнюються.