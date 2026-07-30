Росія атакує Україну крилатими ракетами, тим часом 1 з цілей перетнула українсько-польський кордон, пролетіла близько 20 км та зникла на території Польщі.

В Любліні вночі оголошували повітряну тривогу.

А це відео з Отроча, Польща, приблизно за 45 км від кордону з Україною, зі стовпом диму. За словами авторів відео, це місце падіння збитої російської ракети. Також повідомлялося, що польські військові шукали її фрагменти.

I just received this video, apparently filmed in Otrocz, Poland, although I cannot verify it at this time. Earlier reports indicated the missile was tracked near Chełm, so if this video is genuine, it would suggest the missile traveled significantly farther into Poland. pic.twitter.com/2IdSPxIMIY — GeoInsider (@InsiderGeo) July 30, 2026

“Попередні повідомлення вказували на те, що ракету відстежували поблизу Хелма, тому, якщо це відео справжнє, воно свідчить про те, що ракета пролетіла значно далі вглиб Польщі”, – пише автор.

За іншою інформацією, ракета пролетіла ще далі.

“Польша, с. Тарговисько, Близько 60 км від кордону України. Судячи за все, саме тут влучила заблукала крилата ракета. Впала в поле”.