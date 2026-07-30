<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u0423 \u041f\u0435\u043d\u0437\u0456 \u0443\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u043e \u0441\u043e\u0440\u0442\u0443\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 Wildberries 180 000 \u043c\u00b2. \u041d\u0430 \u043c\u0456\u0441\u0446\u0456 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0436\u0435\u0436\u0430 \u0442 \u0435\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0456\u044f \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u0443.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:html -->\n<script type=