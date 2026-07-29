Протягом доби на Миколаївщині зафіксовано 25 пожеж, не пов’язаних з бойовими діями.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Одна з них виникла у дев’ятиповерховому житловому будинку у м. Миколаєві — на сходовій клітині першого поверху загорілося сміття. Рятувальники вивели на свіже повітря п’ятьох мешканців квартир першого поверху . Пожежу ліквідували на площі 10 кв. м.

Інші епізоди — горіння сухої рослинності, пожнивних залишків, сміття та чагарників на відкритих територіях. Найбільше пожеж виникло у Миколаївському районі — 9 випадків, ще 6 — у м. Миколаєві, 4 — у Вознесенському районі, 3 — у Баштанському, 2 — у Первомайському. Загальна площа пожеж перевищила 14 га.

Як повідомляло Інше ТВ, Дачний будинок, ліс, сухостій – за позаминулу добу на Миколаївщині зафіксовано 40 пожеж (ФОТО)