Засновника Telegram Павлу Дурову звинуватили за статтею про сприяння тероризму. Приводом став «Дайвінчик».

Дурова оголосили у міжнародний розшук, передає Астра.

Як пише держагентство РИА «Новости» з посиланням на ФСБ, адміністрація месенджера не видалила канали, чати та боти, які активно “використовуються спецслужбами України для підготовки терактів та масових вбивств у Росії”.

Серед причин зазначено:

— Співробітники спецслужб України під виглядом дівчат знайомилися через Telegram-сервіс «Дайвінчик» із російськими хлопцями та обманом втягували їх у терористичну діяльність.

— З липня 2025-го в 16 регіонах Росії затримали 46 молодих користувачів «Дайвінчика», які за завданням спецслужб України нападали на поліцейських і підпалювали дільниці.

27 липня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Росія продовжує контакти з Telegram щодо відновлення доступу до месенджера. Проте “великої активності” з боку Telegram не було.