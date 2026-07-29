Головне управління ДПС у Миколаївській області продовжує активно працювати над створенням комфортних умов для ведення бізнесу у регіоні, у тому числі суб’єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування («спрощенцями»), покращенням якості податкового сервісу, зокрема електронних послуг. Завдяки вжитим заходам та активізації роботи бізнесу в області збільшено надходження до бюджету.

Так, представники підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, у січні – червні 2026 року сплатили до місцевих бюджетів 667,1 млн грн єдиного податку. Завдяки сумлінню підприємців – «спрощенців» місцеві громади області отримали єдиного податку на 80,3 млн грн більше, ніж за перше півріччя 2025 року.

ДПС Миколаївщини тісно взаємодіє з територіальними громадами та платниками податків щодо зручності процесів у сфері оподаткування, вдосконалення адміністративних послуг, популяризації електронних сервісів ДПС для сплати податків.

Шановні підприємці! Сумлінно сплачуйте єдиний податок до місцевих бюджетів, тим самим ви забезпечите життєдіяльність територіальних громад! Разом до Перемоги!