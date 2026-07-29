У першому півріччі 2026 року в Україні зафіксували стрімке зростання зацікавленості покупців заміською нерухомістю. Попит на придбання приватних будинків у деяких областях зріс до 67% порівняно з початком року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс із завершенням зими, подекуди – на понад 50%. Хоча в червні кількість відгуків на оголошення дещо знизилася порівняно з весняними піками, загальний підсумок півріччя чітко демонструє: українці стали значно активніше цікавитися заміською нерухомістю, ніж на початку року.

Піковими місяцями за кількістю відгуків стали березень та травень. Порівнюючи показники червня із січневими, найбільше зростання попиту зафіксовано:

у Миколаївській області кількість відгуків збільшилася на 67%;

області кількість відгуків збільшилася на 67%; у Дніпропетровській — на 50%,

— на 50%, у Київській — на 56%,

— на 56%, у Черкаській — на 55%,

— на 55%, у Одеській — на 53%.

— на 53%. стабільне зростання в межах 35–50% продемонстрували Полтавська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська області.

Експерти пояснюють такий сплеск бажанням заздалегідь підготуватися до холодів, а також припливом вимушено переміщених осіб. Натомість через безпековий фактор у Херсонській області попит просів на 31,5%.

Динаміка цін

Аналітики зазначають, що прямого зв’язку між зростанням попиту та цінами немає. Вартість стабільно зростала на Київщині, де медіанна ціна приватного будинку збільшилася на 6% — до 5,59 млн грн ($127,8 тис.) у червні.

Схожий тренд спостерігався у Львівській (до 4,43 млн грн) та Волинській областях. Водночас у Вінницькій області, попри високу активність покупців, медіанна вартість знизилася з 3,05 млн грн до 2,88 млн грн.

Найдорожчі регіони

Трійку найдорожчих регіонів очолює столиця, де медіанна ціна будинку становить 10,46–11,08 млн грн.

Друге місце посідає Київська область (понад 5,5 млн грн), а замикає лідерів Закарпаття (5,27–5,38 млн грн).

Також понад 4 млн грн коштує житло у Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях.

Надешевшими залишаються прифронтові Чернігівська (у середньому 474 тис. грн) та Сумська (897 тис. грн) області, де на ціноутворення безпосередньо тиснуть безпекові ризики.