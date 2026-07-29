Вчора, 28 липня, упродовж дня військові рф здійснили комбіновану атаку на Миколаїв та населені пункти Миколаївського району.

Наслідки атак показали в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув 74-річний миколаївець, травми отримали 86-річний житель Галицинівської громади та восьмеро мешканців різних мікрорайонів обласного центру віком від 20 до 76 років.

Пошкоджень у Миколаєві зазнали житлові будинки приватного сектору, багатоквартирні будинки, гаражі автогаражного кооперативу, складські приміщення та транспортні засоби. Відбулись пожежі, які рятувальники ліквідували.

На місцях подій працювали слідчі відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління, поліцейські слідчо-оперативних груп відділень поліції Миколаївського райуправління, фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції та інші профільні служби.

Правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів держави-агресора, зібрали речові докази та зафіксували пошкодження у рамках досудового розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще 8 людей постраждали, пошкоджені будинки, гаражі, підприємство