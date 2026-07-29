Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 08:00 ранку 29 липня:

Упродовж минулої доби та сьогодні зранку ворог продовжував атакувати Миколаївщину різними засобами ураження.

Вдень 28 липня ворог здійснив комбіновану атаку із застосуванням ударних БпЛА типу «Shahed», КАБ та БпЛА «Бандероль». Уночі та зранку 29 липня область знову перебувала під атакою ударних БпЛА типу «Shahed».

Під час повітряних атак силами та засобами протиповітряної оборони було знищено значну частину ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано окремі влучання та падіння уламків.

м. Миколаїв

Внаслідок атак загинув 74-річний чоловік. Постраждали троє чоловіків віком 38, 45 і 76 років та пʼятеро жінок віком 20, 42, 44, 62 і 71 року.

Двох постраждалих – 62-річну жінку та 76-річного чоловіка – госпіталізовано. Станом на ранок їхній стан середньої тяжкості, стабільний. Інші постраждалі лікуються амбулаторно.

Пошкоджено промислове підприємство, адміністративна будівля, об’єкти портової інфраструктури, три цивільні катери, сімнадцять приватних та одинадцять багатоквартирних будинків, десять гаражів і девʼять автомобілів.

Миколаївський район

Учора вдень та сьогодні вночі ворог атакував БпЛА типу «Shahed» Очаківську та Галицинівську громади. Унаслідок падіння уламків у селі Галицинове постраждав 86-річний чоловік, його госпіталізували. На ранок стан – тяжкий. Пошкоджено приватний будинок.

В Очаківський громаді пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури. Постраждалих немає.