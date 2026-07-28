27 липня та в ніч проти 28 на території Миколаївщини зареєстровано 40 пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Шість епізодів зафіксовано в житловому секторі. Один з них — пожежа дачного будинку на території садового товариства «Активіст», унаслідок якої травмувався чоловік 1951 р.н. Інші — пожежі сухостоїв та сміття на території приватних домоволодінь.

Також учора виникла пожежа, яка загрожувала лісовому урочищу. Сталася вона на околиці с. Єланець Єланецької громади Вознесенського району — горіли пожнивні залишки та чагарники, і полум’я поширилося на лісове урочище Крутоярка. Пожежу загасили вогнеборці на загальній площі 5 га та не допустили збільшення її масштабів.

Найбільше епізодів зареєстровано у Вознесенському районі та у м. Миколаєві (10), 9 — у Миколаївському районі, 6 — у Первомайському, ще 5 — у Баштанському. Загальна площа пожеж — понад 52 га.

До гасіння, окрім підрозділів ДСНС, залучалися вогнеборці місцевих пожежних охорон с. Коблеве, с. Олександрівка, с. Тридуби, с. Широколанівка, с. Пересадівка, с. Мартинівське, с. Бузьке та Галицинівського загону.

Як повідомляло Інше ТВ, На одній із 30 пожеж на Миколаївщині за позаминулу добу знову постраждав чоловік (ФОТО)