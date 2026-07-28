Прокурорами Миколаївської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, обвинувачених у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України).

Про це пише Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачені, відбуваючи покарання в одній із виправних колоній на території Миколаївської області, упродовж липня -листопада 2025 року вчинили 44 епізоди шахрайського заволодіння коштами громадян України на загальну суму майже 1 млн грн.

Попередньо розподіливши між собою ролі та функції, учасники організованої групи підшукували в мережі Інтернет оголошення громадян про продаж нерухомості або намір придбати дизельне паливо за ціною, нижчою за ринкову.

Під час телефонних розмов вони вводили потерпілих в оману, створюючи хибне враження про добросовісність своїх намірів, та переконували їх у реальності надання послуг з оцінки нерухомого майна або продажу дизельного палива. Надалі потерпілі перераховували кошти на банківські картки, реквізити яких повідомляли обвинувачені. Після отримання грошей останні припиняли спілкування та більше не виходили на зв’язок.

У січні 2026 року протиправну діяльність організованої групи припинили правоохоронці. Під час санкціонованих судом обшуків вилучено мобільні телефони із застосунками онлайн-банкінгу, а також чорнові записи, що містять інформацію про розподіл отриманих коштів.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у виді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Миколаївській області, оперативний супровід — співробітники УСР у Миколаївській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.