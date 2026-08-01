Міноборони США запросило у Конгресу 18,2 млрд доларів на термінове поповнення арсеналів ракет-перехоплювачів для комплексів ППО, пише Кореспондент.

Вказано, що зазначена сума входить до загального запиту Пентагону на екстрене фінансування у розмірі 67 млрд доларів.

Із цих коштів близько $5,75 млрд планується асигнувати на перехоплювачі для армійських комплексів протиракетної оборони (ПРО) THAAD, $5,57 млрд – на ракети для комплексів Patriot і ще $1,9 млрд. на придбання керованих ракет-перехоплювачів великої дальності морського базування SM-6 (Standard Missile-6).

Інші витрати включають $1,3 млрд на крилаті ракети RTX Tomahawk для ВМС та армії, $1 млрд на перехоплювачі для ВМС SM-3 Block IIA, $992 млн на передові ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності (AMRAAM) і 692 млн на новітні балістичні ракети Precision Strike Missile (PrSM), які вперше були використані у війні проти Ірану.