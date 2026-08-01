Ціни на товари в РФ на маркетплейсах зросли на 10-30%, а строки доставки збільшилися в кілька разів після ударів дронів по складах Wildberries. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на продавців і покупців, пише Кореспондент.

“Дивлюся на ті товари, які лежали в кошику. Того тижня замовляла за 1600 рублів, а тепер уже за 2100. Злетіли (ціни – ред.) на 30%”, – розповіла одна російська підприємиця в коментарі ЗМІ.

Продавці також повідомляють про зростання цін на 3-30%, хоча запевняють, що самі не переглядали вартість товарів. За їхніми словами, подорожчання пов’язане зі скороченням знижок, які раніше надавав сам маркетплейс.

Після атак виникли проблеми з логістикою. Якщо раніше доставка займала 2-4 дні, то тепер у багатьох випадках терміни збільшилися майже до десяти днів. У кількох пунктах видачі також фіксують дефіцит нових надходжень.

Подібна ситуація спостерігається і на маркетплейсі Ozon. Хоч його логістична інфраструктура не зазнала суттєвих пошкоджень, продавці також помітили скорочення знижок і підвищення цін.

Ozon істотно урізав власні знижки, через що за окремими категоріями товарів, зокрема одягом і взуттям, комісія для продавців перевищила 60%.

Водночас підприємці Wildberries незадоволені компенсаціями за товари, які були знищені під час пожеж.

Попри заяви компанії про завершення другого етапу виплат для 175 тисяч продавців, вони стверджують, що одержані суми покривають лише невелику частину вартості втраченого товару.