31 липня минуло чотири роки від дня загибелі Героя України, засновника компанії «НІБУЛОН» Олексія Вадатурського та його дружини Раїси Вадатурської. Подружжя загинуло внаслідок російського ракетного удару по їхньому будинку в Миколаєві.

Вшановуючи пам’ять свого засновника та продовжуючи його справу, «НІБУЛОН» розпочинає проєкт оновлення скверу «Спортивного» — громадського простору, що прилягає до однієї з центральних артерій міста, проспекту Центрального.

Ініціатива реалізується у партнерстві з Миколаївською міською радою та є внеском компанії у розвиток рідного міста, з яким нерозривно пов’язана її історія, повідомили в компанії «НІБУЛОН».

Проєкт передбачає комплексне переосмислення скверу відповідно до сучасних європейських принципів формування громадських просторів. Його мета — зробити територію комфортною, безбар’єрною та зеленою, із якісним озелененням, сучасним освітленням, зручними пішохідними маршрутами, а також місцями для відпочинку та спілкування.

До роботи над архітектурною концепцією долучилися відомий український архітектор Олег Дроздов та його команда Drozdov & Partners. За його словами, майбутній простір має бути насамперед зручним для людей, а меморіальна складова — природно інтегрованою у його повсякденне життя.

Найближчим часом команда архітекторів проведе дослідження території та розпочне розроблення концепції оновлення скверу. Після завершення цього етапу проєкт представлять громаді для обговорення.

Як повідомляло Інше ТВ, внаслідок обстрілу Миколаєва військами рф 31 липня 2022 року загинув власник зерноторгової та судноплавної компанії Нібулон, герой України Олексій Вадатурський.

Бізнесмени та політики вважали, що рф навмисно вбила Вадатурського, який готував альтернативні маршрути експорту зерна.

Поховали Олексія і Раїсу Вадатурських у Миколаєві.