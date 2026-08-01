Українські воїни продовжують повертати війну туди, звідки вона прийшла, – в росію.

Про чергові успіхи повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну.



Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно.



Сьогодні ж вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані. Відстань – майже 1600 кілометрів до обʼєктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність!



Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується», – йдеться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Сили оборони уразили склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости та інші об’єкти – Генштаб