У ніч на 1 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Так, уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).

Склад використовується для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які противник застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.

Також уражено залізничний міст “Сиваш” у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з АР Крим, та залізничний міст у районі Владиславівки (АР Крим).

Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника та використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом та іншими ТОТ на півдні України.

Окремо уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту рф у Севастополі.

Крім того, уражено ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського (АР Крим), склад матеріально-технічних засобів в районі Подового Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Токмака Запорізької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.

Далі буде!