У ніч на 01 серпня (з 18:00 31 липня), противник завдав удару із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет і 185 БпЛА різних типів:

– 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску – Курська та Ростовська обл.- рф);

– 27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.- рф);

– 2 протирадіолокаційні ракети “Х-31” та 2 керовані авіаційні ракети “Х-59/69” (район пуску – акваторія Чорного моря);

– 185 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронів-імітаторів типу “Пародія” (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел – рф, ТОТ – Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

– 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;

– 1 керовану авіаційну ракету “Х-59/69”;

– 154 ворожі БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Висловлюємо співчуття всім постраждалим, родинам, хто втратив своїх рідних та близьких. Помстимося!