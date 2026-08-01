Служба безпеки України цієї ночі завдала чергових успішних ударів по паливній та військовій інфраструктурі рф.

Ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження військового потенціалу ворога, зазначили в СБУ.

Далекобійні безпілотники СБУ уразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у місті Уфа (Республіка Башкортостан, рф), що розташовані на відстані 1600 км від державного кордону України. Йдеться про підприємства «Башнафта-УНПЗ», «Башнафта-Новойл» та «Башнафта-Уфанафтохім», які входять до структури «Башнефті» та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів росії.

Загальна потужність цих підприємств становить понад 23 млн тонн нафти на рік. Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробки рф, а місцеві НПЗ забезпечують виробництво бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, мастильних матеріалів та іншої продукції, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Окрім цього, дрони СБУ уразили у Краснодарському краї три радіолокаційні станції «Подльот-К1» та одну РЛС «Каста-2Е2», які використовуються ворогом для виявлення повітряних цілей.

Нафтопереробні заводи залишаються одними з найважливіших законних військових цілей на території рф. Саме вони забезпечують російську армію пальним, а також формують значну частину доходів, за рахунок яких кремль фінансує свою агресію. СБУ й надалі системно завдаватиме ударів по таких об’єктах, позбавляючи ворога ресурсів для ведення війни.

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