У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали рекордних втрат у живій силі з початку року — 42 860 осіб.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Щомісячна динаміка втрат живої сили окупантів у 2026 році:

січень: 31 710 осіб;

лютий: 26 090 осіб;

березень: 31 960 осіб;

квітень: 32 980 осіб;

травень: 33 760 осіб;

червень: 39 290 осіб;

липень: 42 860 осіб (рекордний показник 2026 року).

Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу противника становили 238 650 осіб.

Сили оборони України продовжують нищити російського агресора!

Як повідомляло Інше ТВ, за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1470 окупантів, всі втрати ворога