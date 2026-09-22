Білий дім у ніч на 22 вересня запустив трансляцію “Trump TV”, в рамках якої цілодобово показуватимуть виступи президента США Дональда Трампа та заходів його адміністрації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Білого дому у соцмережі Х.

Новий проект було запущено на офіційному YouTube-каналі Білого дому. Трансляція розпочалася вночі і там показували інавгурацію Трампа у 2024 році.

Згідно з анонсом, глядачі побачать головні виступи президента, найцікавіші відеозаписи та добірки яскравих моментів.

“TRUMP TV вже доступний. Цілодобово, оновлюється в режимі реального часу, найкращі моменти минулих років, оголошення та найсвіжіші новини від адміністрації – все в одному місці. Не всі важливі події досі показували по телевізору, тепер це можливо”, – сказано в анонсі.

Зазначимо, що запуск такого роду проекту відбувся на тлі конфлікту Трампа з американськими ЗМІ. Зокрема, 18 вересня президент США заявив, що забороняє журналістам CNN, MS NOW та Politico відвідувати Білий дім.

У відповідь п’ять найбільших телеканалів, що входить до президентського пулу, а саме – ABC, CBS, NBC, CNN і навіть Fox News – призупинили спільну відеозйомку заходів Трампа.

ЗМІ зазначають, що зазвичай телеканали почергово надають знімальну групу, яка супроводжує президента і передає відеозаписи із зустрічі іншим медіа.

Так, 21 вересня цей обов’язок випав на телеканал CNN, але Білий дім виключив його із графіка. Як підсумок, решта учасників пулу відмовилася представляти заміну. Там наголосили, що суспільство зацікавлене у тому, щоб отримувати незалежну інформацію про роботу уряду, а адміністрація у свою чергу не повинна обмежувати доступ представників медіа через зміст із публікацій.

У результаті відмова телеканалів призвела до того, що церемонія відкриття нового вертолітного майданчика Білого дому пройшла без телевізійного зведення. Адміністрація Трампа у свою чергу спробувала транслювати захід сама, але через шум вертольота слова Трампа майже не було чути, оскільки мікрофонів від телеканалів не було.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що CNN, MS NOW та Politico подали до суду на президента США Дональда Трампа та його адміністрацію через заборону журналістам працювати у Білому домі. Перші слухання у справі очікуються вже цього тижня.