З початку року на Миколаївщині зареєстровано 3465 пожеж. Це на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На перший погляд — позитивна динаміка. Однак за цією цифрою залишається інша, значно тривожніша статистика: людей на пожежах гине та травмується більше.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У 2026 році вогонь забрав життя 35 людей, серед них — одна дитина. Показник загибелі зріс на 17% порівняно з минулим роком. Ще 50 людей отримали травми, з них 11 дітей. Кількість травмованих зросла на 14%.

Найбільшу частку традиційно становлять загоряння на відкритих територіях — 2464 випадки. Ще 557 пожеж виникли у житловому секторі, 181 — на об’єктах та 173 — на транспорті.

Через необережне поводження з вогнем виникло 2360 пожеж. Ще 384 випадки пов’язані з порушенням вимог пожежної безпеки, 88 — із підпалами. Решта припадає на інші причини.

Окремий фактор — російські обстріли. Від початку року внаслідок ворожих атак на території області виникло 455 пожеж.

Як повідомляло Інше ТВ, Із 14 пожеж за добу три спалахнули через російські атаки (ФОТО)