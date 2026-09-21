Протягом минулої доби на Миколаївщині ліквідували 14 пожеж.

Внаслідок російських атак тричі горіла суха трава на відкритих територіях. Інші пожежі – сухостою, пожнивних залишків, чагарників та сміття – виникли в області з інших причин.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Двічі займалися транспортні засоби у Вознесенському районі. Причини виникнення займань встановлюються.

Від ДСНС залучалися 40 рятувальників, 10 одиниць техніки, в окремих випадках працювали вогнеборці місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за добу гасили 13 пожеж. Що горіло