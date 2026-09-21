Інформація про те, що по вул. Райдужній у Миколаєві відбулась бійка між чоловіками, і один із них загинув, надійшла до операторів спецлінії 102 вчора, 19 вересня, від свідків.



На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №3 Миколаївського райуправління, оперативники відділку та обласного главку поліції та фахівці криміналістичної лабораторії слідчого управління, повідомили в поліції Миколаївської області.



Поліцейські з’ясували, що конфлікт між чоловіками відбувся поблизу однієї із крамниць, де зловмисник купував алкоголь. Коли він вийшов на вулицю, між ним та потерпілим виник словесний конфлікт, у ході якого фігурант вдарив опонента пакетом із товаром, а коли той, тікаючи від кривдника, впав, зловмисник ножем завдав йому смертельних травм. Оглянувши тіло, судово-медичний експерт нарахував близько 18 різаних ран.



За підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції правоохоронці встановили учасників смертельного конфлікту. Ними виявилися місцеві жителі: 51-річний зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців, та 55-річний потерпілий.



Оперативники у ході проведених заходів встановили місцезнаходження фігуранта, який після скоєння злочину втік додому. Поблизу тіла загиблого зловмисник покинув ніж, яким завдавав ударів. Речовий доказ криміналісти вилучили, а слідчі направлять на проведення експертизи.



За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у скоєнні умисного вбивства – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.



Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.



Досудове розслідування триває.



Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині 18-річний чоловік у конфлікті із 35-річним знайомим кілька разів ударив його ножем