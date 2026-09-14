У ході словесного конфлікту на родинному святі один гість завдав іншому кілька ударів ножем. Слідчі у процесуальному порядку затримали зловмисника і повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про те, що тяжко травмований 35-річний чоловік, до операторів спецлінії 102 надійшла від дружини потерпілого ввечері 12 вересня.

Як пише Поліція Миколаївської області, подія відбулась на території приватного домогосподарства в одному із сіл Костянтинівської громади під час відзначення родинного свята.

На місце події прибули екіпаж групи реагування патрульної поліції та поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 6 Миколаївського райуправління, а також фахівці криміналістичної лабораторії слідчого управління обласного главку поліції.

Опитавши присутніх гостей, правоохоронці з’ясували, що між 18-річним юнаком та 35-річним чоловіком виник словесний конфлікт, під час якого молодик кілька разів завдав ножем ударів потерпілому в тулуб. Наразі чоловік перебуває в післяопераційному стані під наглядом лікарів.

На місці вчинення злочину криміналісти зібрали, а слідчі вилучили, як речовий доказ, ніж, який відправили на проведення експертного дослідження.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за узгодженням із Миколаївською окружною прокуратурою повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом 18-річному фігуранту суд обиратиме запобіжний захід.