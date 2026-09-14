Нині слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілій – ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до восьми років.

Автопригода сталась близько 22:00 вчора, 13 вересня, на автодорозі Р-75 «Тимкове – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка».

За попередніми даними, 35-річний водій автомобіля Toyota Avensis, рухаючись у напрямку селища Доманівка, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де відбулось перекидання транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди 15-річна пасажирка отримала тяжкі травми та нині перебуває у медзакладі, інший 35-річний пасажир та водій не травмувались.

Також правоохоронці встановили, що водій легковика мав явні ознаки сп’яніння. За результатами освідування у нього виявили 3,0 проміле алкоголю.

35-річного керманича слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі затримали водія у процесуальному порядку та повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

За скоєний злочин чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.