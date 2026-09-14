Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс звільнив міністра соціального забезпечення Рейніса Узулнієкса після затримання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними поліції, рівень алкоголю в його крові становив 3,5 проміле. Про це латвійський прем’єр написав у себе в Х, пише УНН.

Кулбергс наголосив, що людина, яка сідає за кермо в нетверезому стані, “ставить під загрозу здоров’я та життя інших людей”.

З боку міністра це є безвідповідальним і категорично неприйнятним вчинком. Тому звільнення Узулнієкса з посади є єдиним правильним рішенням – наголосив він.

За інформацією, яка є в розпорядженні Латвійського телебачення (LTV), напередодні його затримала поліція — він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, маючи 3,5 проміле.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також засудив цей інцидент.

Особливо неприйнятно й ганебно, коли подібні дії вчиняють державні посадовці – міністри, парламентарії чи співробітники правоохоронних органів. Така поведінка заслуговує на суворе покарання, оскільки ніхто не стоїть понад законом, і це є сигналом для всього суспільства – прокоментував президент.